أعربت الفنانة نرمين الفقي عن سعادتها بمشاركتها في مسلسل "بعد النهاية"، المقرر عرضه قريبا، مشيرة إلى أنها محظوظة بهذه التجربة.

وأشارت الفقي - في تصريح صحفي، - إلى أنها تقدم في المسلسل شخصية حقيقية مختلفة عن أدوارها السابقة، وأنها ستظهر من خلال العمل بشكل مختلف وجديد، موضحة أن التصوير يجري في "لوكيشن" خاص بمدينة الإنتاج الإعلامي ليساير أحداث المسلسل التي تدور في إطار من التشويق والإثارة.

وأعربت عن تمنياتها بأن يكون العمل قويا ومؤثرا ويلاقي إعجاب الجمهور لدى عرضه.

وكانت الفنانة نرمين الفقي قد قامت بالترويج للمسلسل عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" اليوم، حيث قامت بنشر مجموعة صور من كواليس التصوير، وكتبت: "قريبا.. دعواتكم لي ولكل فريق العمل بالنجاح والتوفيق".

وتدور أحداث المسلسل، المكون من 15 حلقة ويعرض على إحدى المنصات الإلكترونية، في إطار من المفاجآت والغموض.. ويشارك في بطولته (أحمد سعيد عبدالغني، ودنيا عبدالعزيز، ونضال الشافعي، وهالة فاخر، وجيهان خليل، وصبري عبدالمنعم)، ومن تأليف فداء الشندويلي ومحمد إبراهيم وشيماء سامي، وإخراج وائل فهمي عبدالحميد.