تعهد بوريس جونسون بتحقيق "أجندة تحولية للاستثمار" قبل الانتخابات العامة في عام 2019، مشددا على أن حكومته المحافظة يمكن أن تطلق العنان للقطاع الخاص البريطاني، وتفسح الطريق لعقد من الازدهار.

وكانت رؤية ما بعد بريكست الإيجابية مجدية في صناديق الاقتراع، وفاز جونسون بأغلبية هائلة.

وبعد ثلاث سنوات، اتجه الاقتصاد نحو عكس ذلك، إذ من المتوقع حدوث ركود طويل، وتراجعت استثمارات الشركات بنسبة 4ر8% عندما قدم رئيس الوزراء البريطاني السابق بيانه، وفقا لأحدث بيانات نُشرت اليوم الجمعة، ونقلت عنها وكالة بلومبرج للأنباء.

من ناحية أخرى، يشهد المحافظون وجود ثالث قيادة لهم خلال الفترة البرلمانية الحالية، وخامس وزير للخزانة.

وبات ضعف الإنتاجية وتباطؤ النمو أمرا ليس بالجديد، إذ يبتلى بهما الاقتصاد البريطاني منذ الأزمة المالية عام .2008

ويلقي رئيس الوزراء الحالي ريشي سوناك باللائمة على مستويات الاستثمار المتدنية، لا سيما من القطاع الخاص.

وقال وزير الخزانة آنذاك لجمهورصناعة المال في كلمته في "محاضرة ميس السنوية" بمدرسة بايز للأعمال بلندن في شباط/ فبراير الماضي إنه "يتعين علينا وضع كل طاقاتنا في ثلاث أولويات: رأس المال، والأفراد، والأفكار".

وقال: "إذا تمكنا من القيام بذلك، فحينئذ يمكننا تنشيط إنتاجيتنا الوطنية".

وظل التقدم منذ ذلك الحين ضعيفا. وطلبت الحكومة من جماعات الأعمال أفكارا بشأن كيفية التشجيع على الإنفاق الرأسمالي، الذي كان هزيلا بعد التصويت عام 2016 بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي.