سعى وزير الشؤون الداخلية الأسترالي إلى طمأنة الناس بأن بروتوكولات كوفيد-19 كافية بعد أن رست سفينة سياحية تحمل مئات الركاب المصابين في سيدني.

ورست سفينة ماجستيك برينسس التابعة لشركة كرنفال أستراليا في سيدني، عاصمة ولاية نيو ساوث ويلز الأكثر اكتظاظا بالسكان، وعلى متنها 800 راكب ثبتت إصابتهم بالفيروس وذلك حسبما قالت الشركة.

وصنفت السلطات الصحية بالولاية مستوى مخاطر تفشي المرض عند "المستوى 3"، مما يشير إلى ارتفاع مستوى انتقال العدوى.

وأثار الحادث مقارنات مع تفشي حدث عام 2020 على متن السفينة السياحية روبي برنسيس. وخلص تحقيق إلى أن هذا التفشي، في نيو ساوث ويلز أيضا، أدى إلى 914 إصابة و 28 حالة وفاة.

وقالت شركة كرنفال أستراليا إنه تم عزل الركاب المصابين بكوفيد-19 على متن السفينة ويقوم طاقم طبي برعايتهم وذلك حسبما قالت هيئة الصحة بنيو ساوث ويلز.