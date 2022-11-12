استبعد مسؤول مطار هيثرو في لندن وضع حد أقصى للرحلات قبل عيد الميلاد (الكريسماس).

وجاء ذلك عقب محادثات مع شركات الخدمات الأرضية وخطوط الطيران، التي عارضت الخطوة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء وذكر أكثر مطارات أوروبا ازدحاما في تحديث اليوم أنه لديه الآن "خطة جيدة" لفترة الذروة خلال عيد الميلاد، وأنها لن تتطلب وضع حد أقصى لرحلات الطيران.

وألغى مطار هيثرو وضع حد أقصى شامل لرحلات الطيران، والذي كان فرضه نهاية الشهر الماضي بسبب أزمة في الطواقم، فيما حذر من احتمال وجود حاجة لفرض هذه القيود في أيام الذروة قبل العطلات.