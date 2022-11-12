على بعد دقائق قليلة سيرا على الأقدام من البلدة القديمة في مدينة بودروم التركية، محل ميلاد هيرودوت، تقام ورشة عمل تضم علماء من ثمان دول بشأن إرث " أبو التاريخ" و " أول سائح" في العالم.

ومن المقرر أن تصبح ورشة العمل، التي تُنظم لأول مرة هذا العام، حدثا سنويا ضمن جهود استكشاف التاريخ الثقافي لمدينة بودروم وتعزيزه عبر قصة واحد من أشهر مواطنيها. فبعد ولادة هيرودوت في القرن السادس قبل الميلاد في هاليكارناسوس، التي أصبحت الآن بودروم، على طول ساحل بحر إيجة في تركيا، بدأ رحلة وهو في عمر الـ 30 كُتب لها أن تكون أول توثيق تاريخي منظم للحياة من الأناضول إلى بلاد فارس ومصر.

وقال أحمد آراس عمدة بودروم لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) إن هيرودوت كان " أول وأعظم سائح ليس فقط في الاناضول، ولكن في العالم" مكررا كلمات الروائي التركي موسى جواد شاكر قباأغاتشلي.

وتنقل الأعمال المكتوبة لهذا المسافر الشهير إرث الحضارة الاناضولية القديمة مثل ليقيا أو كاريا.

ويقول آراس، الذي يعتزم مكتبه بناء مركز بحث ، يطلق عليه اسم هيرودوت" هدفنا هو تعزيز بودروم على المسرح العالمي ليس فقط بصفتها مقصدا سياحيا ولكن أيضا كمركز للتاريخ والثقافة".

وكان هيرودوت قد اضطر لمغادرة بلدته الحبيبة إلى جزيرة ساموس اليونانية بالشمال، بسبب الاضطرابات السياسية المحلية، وفقا لما ذكره حيدر على اولوسوي، منسق مشروع ورشة العمل.

وقال اولوسوي " منذ ذلك الحين، بدأت رحلته كمسافر من طراز رفيع، وألهمتنا جميعا حتى اليوم... نأمل في التمسك بهذه الصورة الذهنية لـ " هيرودوت من هاليكارناسوس "على المسرح العالمي لجذب مزيد من الزوار والعلماء لبودروم".

وقد أصبحت بودروم خلال الاعوام الأخيرة مقصدا عالميا بارزا لقضاء العطلات، حيث استضافت بعض من أثرياء العالم مثل جيف بيزوس وبيل جيتس أو الأسوأ شهرة رومان ابراهيموفيتش.

وأوضح آراس أن المدينة تأمل في جذب 5ر1 مليون سائح العام المقبل، مضيفا أن هناك اهتماما متزايدا من روسيا، و أيضا ألمانيا على وجه الخصوص ، من ضمن دول أوروبية غربية أخرى.

وأضاف أن بعض الفنادق بدأت الاستثمارات لكي تتمكن من استضافة أصحاب المعاشات الألمان، على سبيل المثال، خلال أشهر الشتاء.

على طول شاطئ خليج سالماكيس، الذي تم تسميته تيمنا بحورية الاساطير اليونانية، يتمتع الزوار من أوروبا إلى آسيا بالمياه الفيروزية في يوم مشمس بشهر تشرين الثاني/نوفمبر، كما تظهر اليخوت الكبيرة في الخلفية.

وبالنسبة للزوار في مثل هذا الوقت من العام، يروق لهم تفقد الأماكن الأثرية سيرا على الأقدام، مثل مقبرة الموسوليوم أو مدينة بيداسا

القديمة على قمة تل يطل على منازل بودروم ذات اللون الأبيض.

ويقول مصطفي حمدي سايار من الجمعية التاريخية التركية في ورشة العمل إن هذه الورشة كان من المقرر أن تقام عام 2020، للاحتفال بعيد ميلاد هيرودوت الـ2500، ولكن جائحة كورونا أدت لارجاء الفعاليات. وأضاف أن عمل المؤرخ يظل " مصدر أساسي" للباحثين.

وقال العمدة آراس" نحن في حاجة للأعمال العلمية والأكاديمية بشأن رموز مثل هيرودوت، بدلا من إقامة التماثيل فقط". وأضاف" الاحتفال بإرثه عمل متأخر، ولكن مازال التأخر أفضل من عدم الاحتفال على الإطلاق".