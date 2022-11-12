انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 2ر0% خلال الفترة من تموز/يوليو وحتى أيلول/سبتمبر الماضيين، فيما وصفه الخبراء بأنه قد يكون بداية أطول فترة ركود تشهدها البلاد منذ بدء تسجيل البيانات الاقتصادية.

وذكر المكتب الوطني للإحصاء في بريطانيا أن الناتج المحلي الإجمالي تراجع في أيلول/سبتمبر بنسبة 6ر0%، وأرجع السبب في ذلك جزئيا إلى جنازة ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية.

وأفادت وكالة الانباء البريطانية "بي.آيه.ميديا" أن هذا التراجع قد يكون بداية ركود اقتصادي، والذي يتم تعريفه بأنه تراجع الناتج المحلي الإجمالي على مدار ربعين سنويين متتاليين.

وتأتي هذه البيانات بعد إعلان بنك انجلترا (البنك المركزي البريطاني) الأسبوع الماضي توقعاته أن بريطانيا قد تكون في طريقها إلى ركود اقتصادي يستمر ثمانية أرباع سنوية، وهي أطول فترة ركود متتالية منذ بدء الاحتفاظ بالسجلات الاقتصادية الموثوقة في عشرينيات القرن الماضي.

غير أن البنك المركزي نفسه حذر من أن هذا الركود لن يحدث إلا إذا تم رفع أسعار الفائدة إلى قرابة 2ر5%، وهي الزيادة التي تتوقعها الأسواق في الوقت الحالي.