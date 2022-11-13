أعلنت شركة زين الكويت عن أسماء الشركات الكويتية التكنولوجية الناشئة التي ستنتقل إلى أولى محطات برنامج التسريع الإقليمي في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن الدورة السابعة من برنامج Zain Great Idea لتسريع الشركات التكنولوجية الناشئة.



ونظمت زين مؤخرا فعالية Super Saturday التي قام المبادرون من خلالها باستعراض شركاتهم الناشئة وأهدافهم الاستراتيجية وخطط عملهم أمام لجنة التحكيم المكونة من خبراء ريادة الأعمال والابتكار وممثلي الشركات الاستثمارية وشركات تسريع الشركات الناشئة، حيث قامت اللجنة بدراسة وتقييم جميع المشاركين واختيار 30 شركة ستنضم إلى برنامج التسريع الإقليمي، منها 10 شركات ستشارك في أولى محطات البرنامج في دبي قريبا.



وأعلنت زين عن أسماء الشركات الكويتية العشر، وهي: منصة Bussiness4Sale للفرص الاستثمارية، ومنصة Bazaar Gate للمتاجر الإلكترونية، ومنصة Matrii لخدمات التنظيف، وتطبيق «موتري» لوكالات السيارات، وتطبيق Punch لبرامج الولاء، وتطبيق Yuehlia لمنتجات الأمهات والأطفال، ومنصة Phinests للأعمال الحرة، ومنصة «تدلل» لخدمات الهدايا، ومنصة Enabill لخدمات الدفع الإلكتروني للمطاعم، ومنصة The Wish List للعلامات التجارية وشركات التجزئة.



وسيشارك أصحاب هذه الشركات في أولى محطات البرنامج الإقليمي لتسريع الشركات الناشئة الخاص بـ Zain Great Idea، والذي سيستمر على مدار ثلاثة أيام في دبي، وسيشمل جلسات استشارية فردية بين المبادرين ومسؤولين تنفيذيين ومستثمرين من كبرى شركات المنطقة مثل رئيس حاضنة «ومضة» لريادة الأعمال ومؤسس شركة «أرامكس» فادي غندور ومسؤولي وحدة التكنولوجيا المالية في مجموعة ماجد الفطيم وغيرهم.



وسيشمل البرنامج أيضا على زيارات ميدانية لعدد من مراكز الإبداع ومسرعات الشركات الناشئة الرائدة في المنطقة، وجلسات حوارية مفتوحة مع مؤسسي الشركات الناشئة ورواد الأعمال البارزين لمشاركة خبراتهم وتجاربهم وقصص نجاحهم مع المشاركين، بالإضافة إلى زيارة خاصة إلى مقر مكتب شركة Google في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.