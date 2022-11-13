أعلنت الهيئة العامة للشباب فرصا تطوعية لتنظيم معرض الكويت الدولي للكتاب في دورته الـ 45 والمزمع عقده خلال الفترة من 16 إلى 26 نوفمبر الجاري بالتعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.



وقال مدير إدارة العمل التطوعي في الهيئة وليد الأنصاري في بيان صحافي أمس انه انطلاقا من الإستراتيجية الوطنية للعمل التطوعي التي تعمل على تنمية وتمكين ومشاركة المتطوعين سيختار المتطوع بين الفترات الصباحية أو المسائية بما يتناسب معه.



وأشار الأنصاري الى ان هناك برنامجا تدريبيا لجميع المتطوعين بعنوان «فن التعامل مع الجمهور» يسبق التطوع، مشيرا الى ان الفترة الصباحية لعمل المتطوع تبدأ الساعة 9 صباحا وتنتهي 1 ظهرا، أما المسائية فمن الـ 4 عصرا إلى الـ 9 مساء.



وأضاف أنه سيتم تسجيل الراغبين في التدريب في برنامج أكاديمية العمل التطوعي خلال فترة معرض الكتاب. ودعا الشباب الراغبين في التطوع من عمر 18 إلى 34 للتسجيل عبر بوابة (أيادينا) في الموقع الالكتروني للهيئة العامة للشباب (www.youth.gov.kw).