أعرب البنك الأهلي المتحد عن اعتزازه بالتفوق والتميز الذي حققه موظفوه المشاركون في البرنامج التدريبي «مساعد مدير فرع مصرفي معتمد» الذي قدمه معهد الدراسات المصرفية لمدراء الفروع في البنوك مؤخرا وشارك فيه عدد من الموظفين من البنوك المحلية، وفي هذا الإطار كشف البنك عن حصول وفاء الخميس الموظفة في خدمة العملاء في البنك على المركز الأول على مستوى جميع المشاركين في البرنامج التدريبي، كما حصلت عائشة التويتان، مشرف عمليات فرع بالبنك على المركز السادس في نفس البرنامج. وبهذه المناسبة، قامت عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بالبنك الأهلي المتحد جهاد الحميضي ونقيب أمين مدير عام الموارد البشرية بالبنك الأهلي المتحد بتكريم وفاء الخميس وعائشة التويتان، على تفوقهما الملحوظ والذي يؤكد نجاح البنك في جذب وتطوير الكفاءات المصرفية المتميزة والقادرة على تحقيق الصدارة والتميز. وفي معرض تكريمها للموظفتين المتميزتين، قالت الحميضي: التفوق الذي حققه البنك الأهلي المتحد ممثلا في موظفتيه ليس جديدا على موظفينا الأكفاء، فقد سبق وحقق فارس الفارس مدير علاقات العملاء بالبنك المركز الأول بين المشاركين من كل البنوك الكويتية في برنامج شهادة مدير فرع معتمد التي نظمها معهد الدراسات المصرفية في العام الماضي، ما يؤكد أن تفوق وتميز موظفي البنك الأهلي المتحد هو نتاج خطة عمل منهج عمل واستراتيجية واضحة تعني بانتقاء وجذب أفضل العناصر من الكوادر المصرفية من الشباب الكويتي الطموح ثم متابعة العمل على تنمية مهاراتهم وقدراتهم من خلال برنامج متكامل للتدريب والتطوير. وشددت على أن التميز الذي يتسم به موظفي الفروع وخدمة العملاء في البنك وحرص إدارة البنك على مدهم بأفضل البرامج التدريبية لا شك بأنه ينعكس بشكل إيجابي على تقديم أفضل الخدمات المصرفية والحفاظ على رضاء وولاء عملائنا الكرام تجاه البنك الأهلي المتحد، وهو الهدف الذي نسعى إليه دائما، بصفتنا مؤسسة مصرفية مرموقة. من جانبه، أوضح نقيب أمين: نعمل من خلال استراتيجية طموحة لتشجيع موظفينا على مواصلة تنمية وتطوير مهاراتهم وخبراتهم، ولدينا نظام فعال لتحفيز الموظفين من خلال الربط بين التطوير الوظيفي والحوافز المالية والشهادات العلمية والدورات التدريبية التي يحصل عليها الموظف.