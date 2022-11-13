

أكدت رئيسة الجمعية الكويتية لحماية البيئة د.وجدان العقاب أن وفد الجمعية المشارك في قمة المناخ «Cop27» المنعقدة حاليا بمدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية يشارك بفعاليات متعددة في النطاقين (المنطقة الزرقاء والمنطقة الخضراء) على مدار أسبوعي القمة، معلنة أن الوفد برئاستها وعضوية د. شاكر الهزيم عضو الجمعية وعيسى رمضان خبير التنبؤات الجوية وعضو الجمعية وم.يوسف الرامزي المتحدث الرسمي لفريق المهندسين البيئيين بالجمعية.



وأضافت أن «الجمعية الكويتية لحماية البيئة هي جمعية معتمدة لدى الأمم المتحدة بصفة مراقب وحصلت على مقاعد خاصة لمؤسسات المجتمع المدني في الأسبوعين طوال فترة القمة من تاريخ الثامن حتى الثامن عشر من نوفمبر»، وواصلت «أتقدم بجزيل الشكر للمساهمين في تغطية تكاليف ومشاركة أعضاء الجمعية في القمة وهم مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وشركة العرفج على دعمهم للنشاط المدني مما يحافظ على مكانة الجمعية كمؤسسة مجتمع مدني رائدة لها في هذا المجال خبرات تفوق 48 عاما منذ انشائها».



وأثنت د.العقاب على الترتيبات الخاصة باستقبال الوفود من مطار القاهرة إلى مطار شرم الشيخ، مقدرة «اهتمام جمهورية مصر العربية بأدق التفاصيل تجاه الوفود المتوافدة على مدينة شرم الشيخ من كل بقاع العالم خاصة بتواجد عدد كبير من المنظمين في استقبال الوفود في المطار وتسهيل إجراءاتهم تحت إشراف أمني منظم».



وأوضحت د.وجدان العقاب أن الوفد نظم بالتعاون مع الشبكة العربية للبيئة والتنمية ورشة العمل الدولية بعنوان «التحديات الخاصة بتمويل التغير المناخي».