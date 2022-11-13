

تطلق ديليفرو حملة فريدة لعشاق دجاج كنتاكي، خلال الفترة من 12 نوفمبر إلى 16 نوفمبر، حيث سيحصل العملاء على فرصة للفوز بجائزة نقدية بقيمة 250 دينارا كويتيا، إذا تضمن طلبهم الدجاجة الذهبية.



ستعلن ديليفرو عن فائز واحد يوميا، يحصل على جائزة نقدية بقيمة 250 دينارا، وذلك لمدة خمسة أيام، ليصبح المجموع خمسة فائزين على مدار الحملة. وسيحصل الفائزون أيضا على جائزة فريدة لتجعل من فوزهم ذكرى لا تنسى للأبد، وهي كأس ذهبي على شكل دجاج كنتاكي.



وحول هذا، قالت سهام الحسيني، المدير العام لشركة ديليفرو الكويت: «عندما يتعلق الأمر بالدجاج المقلي، فإن ديليفرو جاهزة لتلبية جميع الطلبات. نحن متحمسون للغاية لشراكتنا مع كنتاكي لإطلاق حملة فريدة لجميع عشاق الدجاج. لكل طلب من كنتاكي، سيحصل العملاء على فرصة للفوز. لا يسعنا الانتظار لبدء الإعلان عن فائز واحد في اليوم بالجائزة القيمة البالغة 250 دينارا، وبالطبع أحد أفضل أطباق الدجاج في البلاد! نتمنى للجميع حظا سعيدا».



للمشاركة في حملة ديليفرو الخاصة بدجاج كنتاكي، وللحصول على فرصة للفوز بجائزة نقدية بقيمة 250 دينارا كويتيا، يمكن للعملاء الطلب من كنتاكي من خلال تطبيق ديليفرو في أي وقت من 12 إلى 16 نوفمبر. سيتلقى العميل المحظوظ طلبه مع دجاجة ذهبية وسيتم الاتصال بالفائز من قبل ديليفرو للحصول على الجائزة النقدية. وسيتم أيضا الإعلان عن الفائزين يوميا عبر حساب ديليفرو على انستجرام: [email protected]



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احتفلت ديليفرو هذا العام بمرور ثلاث سنوات على انطلاق خدماتها في السوق الكويتي، حيث قدمت مئات الآلاف من الوجبات للعملاء في جميع أنحاء البلاد.