محمد راتب



صرح رئيس مجلس إدارة جمعية مشرف التعاونية خالد الفضالة بأن الجمعية قدمت بطاقة مشتريات لمواليد أبناء المساهمين بقيمة 100 دينار، بداية من 1 نوفمبر الجاري وما يليه من المواليد بشكل مستمر.



وأوضح أن الخطوة التي تفردت بها تعاونية مشرف تأتي بهدف مشاركة أسر المساهمين فرحتهم بقدوم المولود الجديد، وللتأكيد على الدور الاجتماعي الرائد للجمعية في تقديم كل جديد من أنشطة، ومشاركة المساهمين مناسباتهم السعيدة، فضلا عن الحرص على دعم الأسرة في موجة الغلاء.



وأضاف أنه تم تحديد آلية الاستفادة من البطاقة وكيفية الحصول عليها عبر قنوات التواصل الاجتماعي لحسابات الجمعية والاتصال المباشر بالعلاقات العامة.