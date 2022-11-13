تتوالى الاستعدادات لافتتاح معرض الكويت الدولي للكتاب 2022 الذي ينظمه المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب على أرض المعارض الدولية في منطقة مشرف، حيث ستنطلق أنشطته في 16 الجاري ويستمر لغاية 26 من الشهر ذاته بمشاركة فاعلة وبحضور حشد من مؤسسات ودار نشر محلية وكتاب ومثقفين ومشاركين من داخل وخارج البلاد في صالات شركة معرض الكويت الدولي رقم (5 و6 و7) بتجهيزات عالية المستوى.



وأكدت المدير التنفيذي لقطاع التسويق والمبيعات في شركة معرض الكويت الدولي باسمة الدهيم في بيان صحافي استعداد الشركة لاحتضان هذا الحدث الهام والذي يحظى باهتمام البلاد وبرعاية سامية ومشاركة العديد من الأفراد محليا وخليجيا وعربيا عبر قاعات الشركة الرئيسية المجهزة بتقنيات عالية وبمواقف عمومية وخاصة ومزودة بأحدث الأجهزة التقنية خاصة بعد عودة الحياة الطبيعية والتي فرضتها جائحة (كورونا) وإلغاء العديد من القيود والإجراءات الاحترازية.



وأشارت إلى أهمية إقامة معرض الكتاب في التعرف على آخر إصدارات الكتب الثقافية والأدباء والمثقفين ودور النشر بالإضافة إلى مساعدة الكتاب على نشر العديد من الكتب والأبحاث العلمية وجمعها في مكان وتحت سقف واحد، فضلا عن إتاحة العروض ما يساعد على نشر الوعي والعلم بين الأفراد.



وأعربت الدهيم عن سعادتها لاستضافة هذه الظاهرة الثقافية التي تعزز رسالة الكويت السامية لاحتضان الإبداع والفكر والأدب والتي تحظى برعاية من حكومتنا الرشيدة، مبينة مشاركة عدد كبير من المثقفين والأدباء ودور النشر والتي بدورها تعمل على إثراء المعرض بنتائج ثقافية ومعرفية للزوار والمهتمين.



وبينت أن مع اقامة معرض الكتاب ستشهد القاعات استضافة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الخاصة بالمطاعم والكافيهات دعما لهم وتحفيز نموها بما تخلقه من فرص واعدة للشباب الكويتي طوال أيام فترة العرض بالإضافة إلى عدد من الألعاب الترفيهية للأطفال.