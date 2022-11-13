لماذا لا يجب ارتداء الأحذية داخل المنزل؟



قد يؤدي ارتداء حذائك في الداخل إلى استضافة، عن طريق الخطأ، بعض المخاطر الصحية في منزلك، فقد أشار العلماء إلى أن الجراثيم، يمكن أن تتسلل إلى الداخل عبر نعل الحذاء، لذا فإن تركها عند الباب قد يحمي صحتك.

وللمساعدة في تقليل التعرض لمبيدات الآفات والتربة الملوثة بالرصاص والبكتيريا المسببة للأمراض مثل الإشريكية القولونية، اخلع حذاءك عندما تصل إلى المنزل، كما يقول الخبراء.



ووجدت الدراسة أن ما يصل إلى 80% من الأحذية يمكن أن تحمل العديد من مسببات الأمراض، اعتمادا على نوع البكتيريا ومهنة مرتديها (حيث يكون الأطباء والعاملون في رعاية الحيوانات معرضين بشكل خاص للأحذية الملوثة).



وهناك أيضا بعض الأدلة على أن الغبار والأوساخ الأخرى يمكن أن تسمح للبكتيريا بتبادل الجينات التي تساعدها على تطوير مقاومة المضادات الحيوية، ما يسهم فيما يسمى بـ «الجراثيم الخارقة» التي يصعب علاجها، حسبما أفادت مجلة «نيو ساينتست».



وتشير الأبحاث إلى أنه حتى العشب المشذب جيدا أو الملعب الفخم قد لا يحمي حذاءك من الأوساخ، لأن البيئات الخارجية يمكن أن تعرض حذاءك للعديد من المواد الكيميائية السامة.

ووجدت دراسة أجريت عام 1999 أن قاتل الحشائش ومبيدات الآفات يمكن رصدها في المنزل حتى بعد أسبوع من استخدام المواد الكيميائية، ما قد يتسبب في مخاطر صحية مثل الطفح الجلدي والتهاب الجلد.



ويمكن أن تحتوي التربة أيضا على جزيئات الرصاص، وهو أحد أكثر مخاطر الصحة البيئية رسوخا، ويرتبط بضعف الإدراك والأضرار العصبية. وتوصي وكالة حماية البيئة بإزالة الحذاء عند الباب لمنع الأوساخ المحملة بالرصاص من الوصول إلى المنزل.

وتشير الأبحاث أيضا إلى أن التعرض لبقايا الإسفلت إما عن طريق الجلد أو عن طريق الاستنشاق يمكن أن يكون مسرطنا أيضا.



المصدر: «بزنس إنسايدر»