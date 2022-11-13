عواقب «نقص فيتامين B12»!



يعد فيتامين B12 مهما للعديد من وظائف الجسم الأساسية، لذلك فإن النقص فيه له تأثيرات على الحياة، حيث تعتمد خلايا الدم بشكل كبير على فيتامين B12 في تشكلها داخل نخاع العظام ويمكن أن تموت بسرعة بدون المغذيات الرئيسية.



ويعاني عدد كبير من الأشخاص المصابين بنقص فيتامين B12 أو نقص حمض الفوليك من خلايا دم حمراء غير مكتملة النمو.

وتوضح NHS البريطانية: «فيتامين B12 أو فقر الدم الناجم عن نقص حمض الفوليك يمكن أن يسبب مجموعة واسعة من الأعراض. وعادة ما تتطور هذه بشكل تدريجي، ولكن يمكن أن تتفاقم إذا لم يتم علاج الحالة».



وتوضح دراسة حالة واحدة تم تفصيلها بواسطة B12 info.com مجموعة واسعة من الأعراض المرتبطة بعيوب في إنتاج خلايا الدم.

ويصف التقرير حالة إلين، التي كانت في أواخر السبعينيات من عمرها بأنه كانت تعاني من فقر الدم الناجم عن نقص الحديد الحاد، وانحراف العمود الفقري، والتهاب المفاصل الحاد والاكتئاب بسبب نقص الفيتامين، وقد بدأت العلاج بجرعات عالية من قطرات methylcobalamin وفي أخذ حقن B12 بانتظام.

وبمرور الوقت، بدأت مستويات الحديد لديها بالاستقرار ثم بالتحسن. وحتى لو تم تشخيص النقص، فإن طريق تصحيحه يمكن أن يكون طويلا وشاقا، لذلك ينصح خبراء الصحة بفحص الأعراض مبكرا.



المصدر: «إكسبريس»