نظمت شركة اتيش يابي العقارية بالتعاون مع جمعية الصداقة الكويتية - التركية، على مدى يومين متتاليين ملتقى تعريفيا حول مدينة بورصة التركية، شارك فيه عدد من الشركات والهيئات الرسمية التركية، إلى جانب عدد من المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين من كل من تركيا والكويت.



وحول هذا الملتقى قال أحمد اتيش الرئيس التنفيذي في شركة اتيش يابي العقارية، ان الهدف الأساسي من وراء هذا الملتقى الذي يقام في الكويت بشكل دوري، هو تقوية أواصر الشراكة ومد جسور التعاون بين الكويت والجمهورية التركية، على كافة الأصعدة السياسية والتجارية والثقافية والرياضية.



وأضاف ان الشركة كانت قد نظمت ملتقى في مارس الماضي تحت رعاية وحضور رئيس بلدية بورصة علي أنور اكتش، ساهم في تعزيز مستوى التعاون الرياضي بين البلدين، حيث شهدت المدينة خلال الأشهر القليلة الماضية عددا كبيرا من المعسكرات الرياضية الكويتية التي أقيمت بعد نجاح الملتقى السابق.



ولفت اتيش، إلى أن الملتقى الحالي شهد عددا من الفعاليات التي ضمت الجوانب السياحية، والفن والسياحة العلاجية، الغذاء، الأثاث والمفروشات، التصاميم الداخلية، بالإضافة إلى القطاع المصرفي، حيث شارك في الملتقى مسؤولون محليون متخصصون في كافة المجالات سابقة الذكر.



وتابع يقول انه وفي موازاة ذلك كله، عمدت شركة «أتيش يابي» العقارية إلى الترويج إلى مشاريعها العقارية المميزة التي تنفذها في مدينة بورصة التركية، ومن بينها مشروع «داون تاون» الذي تم الانتهاء منه وتسليم صكوك الملكية للعملاء بالكامل، فيما تستعد الشركة حاليا لافتتاح المول التجاري الواقع ضمن المشروع والذي سيتم افتتاحه في إبريل المقبل.



وقال ان الشركة عهدت أمر إدارة وتشغيل المول التجاري إلى إحدى أكبر الشركات المتخصصة في هذا المجال، ألا وهي مجموعة «فيبا» التي تدير أكثر من 80 مولا تجاريا حول العالم.



كذلك كشف اتيش عن توقيع الشركة عقدا مع شركة «انتركونتيننتال» لتشغيل الفندق الراقي الواقع ضمن مشروع «داون تاون»، حيث دخلت سلسلة فنادق «انتركونتيننتال» إلى بورصة للمرة الأولى من خلال هذا المشروع الضخم.



في الوقت ذاته، كشف اتيش عن أحدث المشاريع العقارية التي طرحتها الشركة مؤخرا، ألا وهو مشروع «بابليون 2» والذي يعد المرحلة الثانية من مشروع «بابليون 1» الذي تم طرحه في وقت سابق.



من جانبه، أكد المدير العام الإقليمي لشركة اتيش يابي العقارية، نبيل الخطيب، ان الكويتيين يحتلون المرتبة الأولى في عدد ملاك العقار الأجانب في مدينة بورصة التركية، مبينا أن نسبة استثمار الكويتيين في بورصة في ارتفاع مستمر.



وأضاف أن شركة «اتيش يابي» العقارية واصلت تنفيذ مشاريعها وتسليم الوحدات السكنية وصكوك الملكية لعملائها في الوقت المحدد، وذلك على الرغم من الاوضاع الاقتصادية والسياسية والصحية التي شهدها العالم كله خلال العامين الأخيرين، الأمر الذي عزز من ثقة المستثمرين في مصداقية وأداء الشركة بشكل عام.



وتابع الخطيب قائلا ان «اتيش يابي» العقارية تميزت بالتزامها مع العملاء، وتقديم منتجات على مستوى عال من الجودة، ناهيك عن خدمات ما بعد البيع التي تستمر على مدى 5 سنوات وهي مدة الكفالة الشاملة والتي تعد من أطول مدد الكفالة في الجمهورية التركية بشكل عام، ما دفع العملاء إلى إعادة الاستثمار في باقي مشاريع الشركة الجديدة بفضل الثقة الكبيرة والمصداقية التي تمتعت بها الشركة في كافة مشاريعها السابقة.

فعاليات الملتقى



بدوره، أكد المستشار بشركة اتيش يابي العقارية ماهر اوغلو، ان الملتقى الذي نظمته الشركة على مدى يومي 8 و9 نوفمبر، شهد عقد 9 جلسات عمل مشتركة بين الجانبين التركي والكويتي بحضور عدد من المسؤولين والشخصيات من كلا البلدين.



وأضاف ان جلسات العمل ناقشت مجموعة من المواضيع المختلفة مثل (السياحة بين الكويت وبورصة، الواقع الثقافي والفني في البلدين، الفرص الاستثمارية المتاحة في تركيا، سوق الأثاث والديكور التركي، الوجهات السياحية الجديدة وطرق الوصول لها، الفرص المتاحة في الاقتصاد التركي الجديد، الصادرات التركية إلى الخارج، وقطاع البنوك والمؤسسات المصرفية الإسلامية في تركيا)، حيث شهدت كافة تلك الجلسات إقبالا كبيرا من ذوي الاختصاص في كلا الجانبين.



وأعرب ماهر أوغلو عن أمله في أن يسهم الملتقى وجلسات العمل التي أقيمت خلاله في تعزيز أواصر التعاون المشترك بين الكويت وتركيا، وفتح المزيد من مجالات الشراكة بين البلدين في مختلف القطاعات الاقتصادية والاهتمامات المشتركة بينهما.