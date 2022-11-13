مبارك التنيب



اغلق رجال مباحث حولي قضية تضمنت ادعاء شاب كويتي بتعرضه للضرب وسرقته من قبل 6 من رجال المرور إذ خلصت التحريات إلى أن المدعى عليهم لم يصدر عنهم ما ذكره الشاب في افاداته، بل على العكس، فإن المشتكي اعتدى بالضرب على 3 منهم ولم يثبت لرجال المباحث الجنائية ان يكون رجال مباحث المرور قد سرقوا هاتف المواطن المخالف.

وفي التفاصيل، تقدم مواطن (29 عاما) الى مخفر ميدان حولي وأكد تعرضه للضرب من قبل 6 من رجال مباحث المرور بعد توقيفه بدعوى مخالفته لقواعد المرور، وان هاتفه النقال سرق على حسب زعمه.

وقال مصدر أمني لـ «الأنباء»: فتح قطاع الأمن الجنائي ممثلا في مكتب مباحث ميدان حولي تحقيقا والذي خلص الى عدم صحة ادعاء المبلغ وذلك بعد الاستماع الى افادات المدعى عليهم، وخلال التحقيقات ادعى 3 من من رجال مباحث المرور انهم تعرضوا للاعتداء بالضرب من قبل المشتكي، وبإجراء التحريات حول هذا الادعاء ثبت صحتها.



كما تضمنت التحريات بشأن ادعاء رجلين من مباحث المرور تعرضهما للسب من قبل المبلغ بأنه لا توجد ادلة قاطعة تجزم بذلك وتمت احالة ملف القضية التي حملت رقم 403/2022 الى الاختصاص.