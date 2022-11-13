عبد الله قنيص



أحال مدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات العميد محمد قبازرد الى النيابة العامة شخصين من غير محددي الجنسية على خلفية حيازة مواد مخدرة ومسكرة بقصد الاتجار، وأرفق في ملف الإحالة 240 زجاجة خمر مستوردة و100 غرام شبو و4 قطع حشيش ونصف كيلو كيميكال.

وكان رجال المكافحة وصلت إليهم معلومات عن اتجار شخصين في الخمور ليتم التواصل معهما واستدراجهما لشراء 6 زجاجات خمر في عطلة نهاية الاسبوع، وضبطهما خلال تسلم المبلغ المرقم بعلم النيابة العامة، ومداهمة منزليهما والعثور في داخل أحدهما بمحافظة الجهراء على بقية المضبوطات.