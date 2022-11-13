فرض المنتخب الوطني للجمباز الإيقاعي للفتيات حضوره القوي في بطولة ألماتي الودية التي تستضيفها كازاخستان حاليا، بحصاده 6 ميداليات ملونة بواقع 3 ذهبيات وفضيتين وبرونزية في اليومين الأول والثاني من عمر البطولة التي تشهد مشاركة نحو 850 لاعبة من كازاخستان والعراق إلى جانب لاعبات الكويت.



وجاءت ميداليات المنتخب في هذا التجمع الرياضي الكبير عبر سارة البناي (مواليد 2012) التي انتزعت ذهبية المجموعة (A) وسط مشاركة 22 لاعبة، فيما نالت أصغر لاعبة في الوفد الكويتي تاليا بهبهاني (مواليد 2014) الذهبية الثانية في المستوى (A) أيضا، وتوجت دلال الجسام (مواليد 2013) بالذهبية الثالثة في منافسات المجموعة (C) التي شهدت مشاركة 19 لاعبة.

وحققت نبيلة الخرافي وراية القصار (مواليد 2013) فضيتي المجموعة (A) التي تنافست فيها 36 لاعبة، في حين أحرزت أمينة الكندري برونزية المستوى ذاته والفئة العمرية نفسها.



وهنأ اتحاد الجمباز اللاعبات بهذا الإنجاز الذي جاء تتويجا لجهودهن طوال فترة الإعداد تحت قيادة المدربتين الأوكرانيتين إيرينا كوفالتشوك وفيكتوريا فسيوك.