الدوحة - فريد عبدالباقي



أعلن الجهاز الفني لمنتخب قطر الأول لكرة القدم بقيادة الإسباني فيليكس سانشيز، القائمة النهائية للمنتخب التي ستشارك في المونديال، المشاركة الأولى في تاريخ العنابي، وضمت القائمة 26 لاعبا، هم: مشعل برشم، وسعد الشيب، وبيدرو ميغيل، وطارق سلمان، وعبدالكريم حسن، وبوعلام خوخي، وأكرم عفيف، ومحمد وعد، ومصعب خضر، وعلي أسد، وسالم الهاجري، وحسن الهيدوس، ومصطفى مشعل (السد)، وبسام الراوي، وعاصم مادبو، ومعز علي، وكريم بوضياف، وإسماعيل محمد، ومحمد مونتاري «الدحيل»، ويوسف حسن، وأحمد علاء، وهمام الأمين (الغرافة)، وعبدالعزيز حاتم، ونايف الحضرمي، (الريان)، وجاسم جابر (العربي)، وخالد منير (الوكرة).

وقرر سانشيز استبعاد لاعب نادي الدحيل عبدالرحمن فهمي.



ومن المقرر أن يدشن المنتخب القطري مشاركته في كأس العالم بمواجهة منتخب الإكوادور التي ستقام في الـ 7:00 مساء الأحد.



هذا، وأكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» جياني إنفانتينو على الدور الرئيسي للحكام الذين سيشرفون على مباريات كأس العالم 2022، للإسهام في إنجاح أفضل نسخة على الإطلاق للمونديال.



وقال إنفانتينو، خلال استقباله للحكام (129 حكما وحكما مساعدا وأعضاء فريق التحكيم بتقنية الفيديو) بالمعسكر التدريبي الرسمي الخاص بهم: «أنتم فريق فيفا، أنتم فريقنا، وأنتم في الواقع أهم فريق في البطولة لأنه بدونكم لن تكون هناك كرة قدم، ولا كأس العالم».