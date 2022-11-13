أدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس الأمة طلب تقدم به 5 نواب بتشكيل لجنة تحقيق لبيان معوقات تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتج المحلي.



ونص الطلب الذي تقدم به كل من النواب: ماجد المطيري، وخالد العتيبي، محمد هايف، وفارس العتيبي، وعيسى الكندري، على ما يلي:



استنادا للتقرير الثالث والعشرين الوارد من لجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن هيئة الزراعة والمقدم في دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي السادس عشر، تبين أنه لم يتحقق الاكتفاء الغذائي من الانتاج المحلي سواء من اللحوم أو الأسماك أو الخضراوات، وحيث إن الأمن الغذائي يأتي على سلم الاهتمامات المفترضة لكل من السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.



لذلك واستنادا على المادة 114 من الدستور والمادة 147 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة نقترح نحن الموقعين أدناه بتشكيل لجنة تحقيق خاصة وبتكليف لجنة المرافق العامة، ببحث أسباب عدم الاكتفاء الغذائي والمعوقات التي تواجه المنتج الغذائي المحلي وبحث مقدار الدعم الحكومي ودور الجهات الحكومية سواء كانت وزارات أو هيئات في دعم المنتج الغذائي المجلس أو تقصيرها، وبحث مسألة الاحتكار الغذائي المحلي إن وجد سواء من جهة أو هيئة حكومية أو شركات محلية ودور الجهات الرقابية الحكومية في مكافحته وأسبابه وكذلك بحث مسألة منافسة المنتج المستورد للمنتج المحلي كسبب من أسباب المعوقات وبحث أي أسباب أخرى قد تتضح للجنة أثناء بحثها للموضوع أعلاه على أن تقدم تقريرها خلال 3 أشهر من تاريخ تشكيلها.