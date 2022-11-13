اختتمت أول أمس منافسات البطولة العربية للريشة الطائرة للفئات العمرية تحت 15 و17 و19 سنة للسيدات والرجال، التي أقيمت على ملاعب اللجنة الأولمبية الكويتية بمشاركة منتخبات الكويت والبحرين والسعودية والإمارات والأردن ولبنان وسورية فلسطين والعراق ومصر والجزائر، برعاية رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد الناصر، وحضور جماهيري عربي- آسيوي كبير ملأ صالة المباراة.



ونجحت الكويت في لفت أنظار محبي ومشجعي لعبة الريشة الطائرة في المنطقة العربية، بتنظيم بطولتين متتاليتين خلال أيام. وعلى صعيد المنافسات، فقد نجحت الأردن في حصد أكبر عدد من الميداليات المتنوعة بعد منافسة قوية مع منتخبات مصر وسورية والجزائر. وكانت الأردن أيضا حققت نجاحا منقطع النظير قبل أيام عبر فوزها بلقب بطولة غرب آسيا التي أقيمت على الملاعب نفسها.



وفازت الكويت بميداليتين برونزيتين في زوجي الإناث تحت 15 سنة عن طريق دلال العوضي ومريم سيد هاشم، وزوجي إناث تحت 19 سنة عن طريق غالية عبدالرحيم وفوز علي.