أعلنت شركة العقارات المتحدة، عن رعايتها كراع رئيسي لبطولة Battle of the East، التي ستقام بتاريخ 2 ديسمبر المقبل وعلى مدى يومين متتاليين، حيث تهدف إلى جمع الآلاف من الرياضيين والمدربين والعائلات والمشجعين، للمنافسة في المسابقات الرياضية وقضاء أوقات ممتعة فترة إقامة البطولة.



وتم إطلاق أول بطولة Battle of the East في عام 2013 من قبل نادي Circuit+ وهو حدث سنوي يقام في الكويت بمشاركة رياضيين محترفين من مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة الأميركية. ويهدف الحدث إلى تعزيز الوعي بأهمية الرياضة وتشجيع الروح الرياضية والتنافسية بين الشباب.



ومن المتوقع أن تستقطب بطولة Battle of the East لهذا العام أكثر من 5000 رياضي ومشارك من مختلف الدول، حيث سيتنافسون ضمن فئات مختلفة من البطولات منها: رفع الاثقال والجوجيتسو البرازيلية، وكرة الطائرة والكروسفت والسوبر تيم كب، وغيرها الكثير.



وسيشارك موظفو شركة العقارات المتحدة أيضا في فئات مختلفة بما في ذلك سباق Saracen وهو سباق حواجز يمتد لـ 5 كيلومترات مصمم بدقة لاختبار القدرة على التحمل ودفع حدود المنافسين إلى أعلى مستوى. كما ستستضيف شركة العقارات المتحدة مجموعة متنوعة من الأنشطة والمسابقات التفاعلية الممتعة في الجناح الخاص بالشركة، والتي تقام على هامش هذا الحدث، والتي ستكون مفتوحة للضيوف والمشاركين على حد سواء للحصول على فرصة للفوز بجوائز قيمة.



وتعليقا على رعاية الحدث، صرح المدير التنفيذي للمبيعات والتسويق، محمد ربيع عيتاني، قائلا: «كجزء من مسؤوليتنا المجتمعية، نلتزم بدعم المبادرات الهادفة والفعاليات النوعية ذات الحضور المهم والتي تهدف إلى تشجيع السلوكيات الصحية من أجل صحة أفضل لأفراد المجتمع».



ومن جهته، أشار نائب رئيس إدارة التسويق والإعلام في شركة العقارات المتحدة، ناصر كاظم القلاف، إلى أن: «شركة العقارات المتحدة تهدف دائما من خلال هذه الرعاية إلى تحقيق التواصل مع مختلف شرائح المجتمع والفئات العمرية، بالإضافة إلى تحفيز الرياضيين الذين يمثلون الكويت من أجل المنافسة وإحراز الانتصارات أثناء مشاركتهم في بطولات إقليمية وعالمية».



وأنهى القلاف كلامه، قائلا: «نحن فخورون بأن نشهد مثل هذا الحدث الرياضي والاجتماعي الضخم، والذي تم تنظيمه من قبل شباب كويتي ملهم، بل إننا سعداء بالإقبال المتزايد على مثل هذه الفعاليات من قبل مختلف الفئات العمرية».