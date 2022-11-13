تقدم لايبزيغ مؤقتا لوصافة الدوري الألماني لكرة القدم بفضل فوزه على مضيفه فيردر بريمن 2-1 أمس في المرحلة الخامسة عشرة من «البوندسليغا».



وفي باقي المباريات، فاز باير ليفركوزن على ضيفه شتوتغارت 2-0، وفولفسبورغ على مضيفه هوفنهايم 2-1، وهيرتا برلين على ضيفه كولن 2-0، وبوخوم على مضيفه أوغسبورغ 1-0.



وعلى ملعب «فيسير شتاديون»، انتهى الشوط الأول بتقدم لايبزج بهدف سجله البرتغالي أندريه سيلفا (13)، وفي الشوط الثاني رد كريستيان غروس بهدف لفيردر بريمن (56)، لكن النمساوي كزافير شلاغر تكفل بهدف الفوز للايبزيغ (51)، ليرفع رصيد لايبزيغ إلى 28 نقطة ويتقدم مؤقتا لوصافة جدول ترتيب «البوندسليغا»، فيما توقف رصيد فيردر بريمن عند 21 نقطة في المركز التاسع.