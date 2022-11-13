عبدالعزيز الفضلي



أكد القائم بأعمال عميد كلية التربية د.فايز الظفيري أهمية دور جامعة الكويت وحرصها على التواجد المجتمعي، داعيا إلى المزيد من الأدوات التي تخدم المجتمع وأبناءنا الطلبة.



جاء ذلك في الندوة العلمية التي نظمها قسم علم النفس التربوي في كلية التربية بجامعة الكويت بعنوان «الإدارات النفسية للأزمات الصحية» بحضور رئيس القسم د.راشد السهل وأدار الندوة فيصل الشمري، وحاضر خلالها المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د.عبدالله السند الذي استعرض كيفية تعامل وزارة الصحة مع جائحة كورونا من خلال الجانب الإعلامي والإدارة الإعلامية النفسية لهذه الجائحة.



وقال د.السند ان إقامة مثل هذه الندوات لشريحة مهمة جدا في المجتمع وهم الطلبة والطالبات، لاسيما وهم يعيشون فترة الإنجاز والحماس والتي يستفيد منها الطالب في هذه الفترة ويجني ثمارها خلال سنوات عمره القادمة مشيرا إلى أنها تلامس هموم المجتمع.



وأعرب د.السند عن بالغ شكره وتقديره لجامعة الكويت وكلية التربية والقائمين على هذه الندوة الهادفة متمنيا التوفيق والسداد لأبنائنا الطلبة.



من جهته، أكد رئيس قسم علم النفس التربوي د.راشد السهل أهمية مثل هذه الندوات التي يحتاجها الطلبة وتدعم الاستقرار النفسي لهم، متمنيا أن يستفيد الطلبة ويستمرون في حضور مثل هذه الندوات التي تقوم بها كلية التربية في جامعة الكويت منطلقة من قسم علم النفس التربوي.



من جانبه، قال المشرف على الندوة استاذ الصحة النفسية بجامعة الكويت د.عبدالرحمن ابا ذراع اننا نهدف من اقامة هذه الندوة لاطلاع ابنائنا الطلبة على كيفية ان يدير الانسان صحته النفسية للازمات، وان يتأقلم ويتوافق نفسيا في ادارة ازماته النفسية من خلال المواقف الحياتية المختلفة، مشيرا الى ان الندوة اشتملت على العديد من الاستفسارات من قبل الطلبة للمحاضر الذي رد عليها بكل اريحية وتبادل الحديث مع ابنائنا الطلبة.



واعرب ابا ذراع عن بالغ شكره د.السند على ما قدمه خلال هذه الندوة، ومثمنا كذلك دور وجهود أ.د.فايز الظفيري القائم بأعمال عميد كلية التربية ورئيس علم النفس التربوي بالكلية أ.د.راشد السهل على دعمهم ومساندتهم للطلبة وتقديم كل ما هو جديد لهم ويعود بالفائدة عليهم.