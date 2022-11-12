ناصر العنزي



حلق الكويت وحيدا في صدارة القسم الأول لدوري زين الممتاز برصيد "18" نقطة بعد تغلبه على السالمية 2-1 اليوم السبت في ختام الجولة التاسعة من البطولة. مستردا صدارته من العربي الثاني "16 نقطة " فيما بقي السماوي على "13" نقطة.



وتقدم الكويت بهدف مبكر في الشوط الأول عن طريق يوسف ناصر بضربة رأسية إثر تمريرة متقنة من عمرو عبدالفتاح "8"وتعادل للسالمية أسو رستم في الشوط الثاني "49" وعاد الكويت للتقدم بهدف ثان من ركلة جزاء نفذها طه الخنيسي "81".



وارتكب لاعب الكويت عمرو عبدالفتاح خطأ فادحا بعدما حصل على البطاقة الثانية وخرج مطرودا من الملعب"54" مما أوقع فريقه في حرج شديد في الوقت الذي كان يبحث عن هدف ثان، وكاد المهدي برحمة أن يسجل هدفا ثانيا غير ان الحارس أحمد عادي أنقذ الموقف "64" ، وقاتل لاعبو الكويت رغم نقصهم العددي ونجحوا في اضافة هدف ثان وخرج معه مدافع السالمية سانج بيير مطرودا بعد حصوله على بطاقتين ليتساوى الفريقان في العدد بعشرة لاعبين وتمكن "الأبيض" من المحافظة على تفوقه وخرج بثلاث نقاط ثمينة فيما فرط جمعة سعيد بفرصة ثمينة للتعادل في الوقت بدل الضائع.

أدار المباراة الحكم البوسني عرفان بيليتو واحتسب ركلة جزاء احتج عليها لاعبو السالمية إلا أنه أصر على موقفه.