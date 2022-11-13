وجه النائب عبد الله الأنبعي سؤالا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د. حمد العدواني قال في مقدمته، نما إلى علمنا بأنه تم إيقاف خدمات توصيل الطلبة المكفوفين من جميع المحافظات بسبب عدم توفر المشرفين في الباصات ومع توفر الباصات والسائقين لهذه الخدمة وذلك كان أحد الإجراءات الاحترازية لوباء كورونا ولا يزال هذا القرار قائما حتى بعد انتهاء الإجراءات الاحترازية مما شكل العبء الكبير على أهالي المكفوفين خاصة أنهم يأتون من جميع محافظات دولة الكويت الى مركز وحيد الكائن في منطقة حولي.



وطالب تزويده وإفادته بالآتي:



1- هل لا يزال هذا القرار قائما؟ في حال الإجابة بنعم ما هي المسببات لاستمرار هذا القرار.



2- هل يوجد عجز إداري في توفير المشرفين على الباصات وفي حال الإجابة بنعم ما هي المسببات ولماذا لم يتم وضع بدائل نظراً لأهمية وحساسية الحالات وحاجتها للرعاية الخاصة.