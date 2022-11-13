تم توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية الصحافيين الكويتية وجمعية العلاقات العامة الكويتية بمقر جمعية الصحافيين الكويتية، واتفق الطرفان على التعاون فيما بينهما للوصول إلى أحدث الوسائل المستخدمة في مجال العلاقات العامة والعمل على المساهمة في دفع عجلة التنمية وتحقيق أهداف مشتركة.



وقال أمين سر جمعية الصحافيين الكويتية الزميل جاسم كمال إن توقيع مذكرة التفاهم والتعاون المشترك يأتي في إطار حرص جمعية الصحافيين الكويتية على تطوير وتنمية القدرات الفنية والمهنية للزملاء الصحافيين في مجال العلاقات العامة، مشيرا إلى أن الجانبين اعتمدا تبادل الخبرات وإقامة الدورات التدريبية فيما بينهما.



بدوره، أشاد رئيس جمعية العلاقات العامة الكويتية السيد جمال النصرالله بتعزيز التعاون المشترك بين الطرفين وتقديم الدعم اللوجستي لجمعية الصحافيين الكويتية والزملاء الصحافيين في مجال العلاقات العامة وفن التواصل مع الجماهير والإعلام والتخصصات التابعة لهم.



وتم توقيع مذكرة التفاهم من أمين سر جمعية الصحافيين الكويتية الزميل جاسم محمد كمال ورئيس جمعية العلاقات العامة الكويتية السيد جمال النصرالله.



وحضر التوقيع السيد محمد جعفر الموسوي - نائب رئيس مجلس إدارة جمعية العلاقات العامة الكويتية، والسيد محمد خالد الياسين - أمين سر جمعية العلاقات العامة الكويتية.