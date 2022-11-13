اسامة ابو السعود

دعا نائب رئيس نقابة العاملين بشركة إيكويت لصناعة البتروكيماويات طارق الفارس الى تشكيل لجنة مشتركة بين العاملين بالقطاع الخاص والهيئة العامة للقوى العاملة لوضع خطة شاملة وتصور لآلية تكويت القطاع الخاص وفي مقدمته القطاع النفطي وتأهيل المتقدمين للوظائف التي يحتاج اليها هذا القطاع العملاق.

واشار الفارس في تصريح صحافي الى ضرورة وجود تنسيق كامل مع لجنة الموارد البشرية في مجلس الأمة لتكون قرارات تلك اللجنة الوطنية ملزمة، وان يتم اصدار التشريعات القانونية لذلك - اذا لزم الامر.

وشدد الفارس على ان العهد الجديد يجب ان يوفر البيئة الخصبة لابداع الشباب الكويتي وتوفير الفرص الوظيفية الحقيقية في القطاع النفطي الخاص وتأهيل الكوادر الوطنية للعمل في الشركات النفطية الخاصة.

واعتبر الفارس ان الشباب الكويتي يمتلك كل المؤهلات العلمية للعمل ويبقى فقط توفير الحكومة للمناخ اللازم لذلك، «وهو ما ندعو الحكومة ممثلة بالهيئة العامة للقوى العاملة للقيام بهذا الدور الحيوي والاستراتيجي».

واكد الفارس في ختام تصريحاته ان مقياس نجاح اي حكومة في العالم يكون وفق ما توفره من فرص عمل حقيقية لقدرات وطاقات شبابها، مؤكدا ان حكومة الكويت لم تدخر جهدا أبدا في توفير كل الدعم لأبناء الوطن الكرام، وهو ما نأمل بترجمته من خلال اللجنة المقترحة خلال الفترة القليلة المقبلة.