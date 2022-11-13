هنأت رئاسة الأركان العامة للجيش الطلبة الضباط المقبولين في كلية علي الصباح العسكرية.



وأعلنت منح أولوية القبول الفوري للالتحاق بشرف الخدمة العسكرية لمن لم يحالفهم الحظ في القرعة، وذلك من خلال التسجيل في دورة ضباط الصف لمدة ثلاثة أشهر ونصف الشهر والتي سيتم الإعلان عنها قريبا.



وقالت إنه من لديه استفسار عن أسباب استبعاده من قرعة المقبولين في كلية علي الصباح العسكرية يمكنه التواصل عبر تطبيق «سهل» أو الموقع الإلكتروني لرئاسة الأركان العامة - إدارة خدمة المواطن www.kuwaitarmy.gov.kw، وذلك حرصا من الرئاسة على فتح قنوات التواصل مع المواطنين.