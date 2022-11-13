البسام: تنفيذاً لشروط المصارف الوقفية والواقفين التي نصت عليها الحجج الوقفية



أعلنت نماء الخيرية بجمعية الإصلاح الاجتماعي عن البدء بتنفيذ مصرف كفالة اليتيم بالتعاون مع إدارة المصارف الخاصة في الأمانة العامة للأوقاف تنفيذاً لشروط المصارف الوقفية والواقفين التي نصت عليها الحجج الوقفية في الأمانة العامة للأوقاف في تفعيل دور الوقف في رعاية الأيتام حتى مرحلة البلوغ، وتوفير الاحتياجات الأساسية والمعيشية لهم في المجتمع داخل دولة الكويت، بالإضافة إلى تحقيق الأمن الاجتماعي للأيتام وحفظ كرامتهم في المجتمع الكويتي.



وفي هذا الصدد، قال رئيس قطاع الموارد المالية والتنمية في نماء الخيرية وليد البسام: إن المشروع يسعى إلى تنشئة اليتيم تنشئة إسلامية بما يحقق الترابط الأسري والتكافل الاجتماعي، وتوفير جزء من الرعاية المعنوية والمادية له منذ مولده وحتى استكمال تعليمه، مؤكداً أن نماء الخيرية وعملاً بالتوجيهات العليا لدعم المشاريع الخيرية داخل الكويت والسعي لتوطين العمل الخيري، قامت بالتعاون مع الأمانة العامة للأوقاف بالتوسع بمساعدة ودعم أسر الأيتام داخل الكويت.



وأوضح البسام أن ديننا الإسلامي خصَّص مكانة عظيمة لرعاية اليتيم، وجعل لكافل اليتيم فضلًا كبيرًا، حيث تُعَدُّ كفالة الأيتام من أعظم أبواب الخير التي حثَّت عليها الشريعة الإسلامية فقد قال الله تعالى: (يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيمٌ) (البقرة: 215).



وبين البسام أن كفالة اليتيم ما هو إلا مشروع إحياء لنفس فقدت معاني الأمن ومقومات الإعالة التي تتمثَّل في رعاية الأب أو كلا الأبوين، ومن خلال هذه الشراكة نساهم في تعويض هؤلاء الأطفال ومنحهم الأمل في مستقبل أكثر إشراقًا، وقد شاءت حكمة الله أن ينشأ خير خلق الله، محمد ﷺ، يتيمَ الأبوين، ليكون رسالة أمل لكل البشرية، ونموذجًا عمليًّا على أنّ يتيمًا واحدًا بإمكانه أن يبني أمة بأكملها ويجلب الخير للإنسانية كلها.



وأشاد البسام بالدور الإيجابي الخيري والإنساني للأمانة العامة للأوقاف، سواء داخل الكويت أو خارجها، معتبراً أنها شريك إستراتيجي وخيري لنماء الخيرية بالمجالات المختلفة لرعاية وكفالة الأسر المتعففة والمشاريع الأخرى داخل الكويت، معرباً عن تقديره للدور الإيجابي الخيري والإنساني الذي تقوم به الأمانة العامة للأوقاف.



وبين البسام أن هذا المصرف المهم في الأمانة يعمل على تنفيذ شروط الواقفين في توجيه ريع وقفياتهم في خدمة كفالة الأيتام ورعايتهم بعد أن فقدوا المعيل والكافل، خصوصاً أنهم الشريحة الأضعف في المجتمع وتحتاج إلى رعاية وعناية حتى بلوغها سن الرشد.

وقال البسام: إن مصرف الأيتام هدفه توفير المسكن اللازم والبيئة الصحية والتغذية السليمة لشريحة الأيتام بما يحفظ لهم أسباب الوقاية من الأمراض وتوفير الملبس الملائم المصحوب بالعطف والحنان والبيئة الأسرية والرعايــة التعليميــة لليتيم.



وتوجه البسام بالشكر إلى الأمانة العامة للأوقاف، معرباً عن امتنانه بما تضمنته الاتفاقية التي وصفها بأنها ستعزز عمل الجمعية في مجال خدمة الأسر المتعففة عامة وكفالة ورعاية الأيتام خاصة، وتواصلها معهم داخل الكويت وخارجها، مشيراً إلى أن نماء حريصة على تعزيز كل أواصر التعاون مع الأمانة العامة للأوقاف وكل شركائها.