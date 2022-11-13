أكد وكيل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بالتكليف م. خليفة الفريج أن محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه استمرت في عملها خلال أمطار الجمعة الماضية بشكل طبيعي، ما عدا بعض الانقطاعات التي قامت الفرق الفنية بمعالجتها وإرجاع الخدمة للعملاء.



جاء ذلك خلال اجتماع الفريج بفريق الاستعداد لموسم الأمطار حيث ناقش أعمال الفريق خلال أمطار الجمعة الماضية واطلع على التقرير الوارد ببلاغات الانقطاعات التي وردت للوزارة.



وتبين من التقرير ورود 3268 اتصالا لمركز الاتصال الموحد حيث بلغت الانقطاعات الفعلية 801 بلاغ، وتبين أن 52% منها يتعلق بالشبكة الداخلية للمنازل والتي تحتاج إلى التأكد من سلامة التوصيلات الداخلية لمنازل المواطنين.



وأشاد الفريج بجهود الفريق وحرصهم على متابعة شكاوى المواطنين من كل القطاعات في الوزارة، شاكرا الجهود المبذولة بسرعة التعامل مع البلاغات لضمان استمرار وصول خدمات الكهرباء والماء.