فاز الحزب الديموقراطي بالمقعد الذي كان يحتاج إليه للاحتفاظ بالسيطرة على مجلس الشيوخ، وهو نصر حاسم لاستمرارية رئاسة جو بايدن، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.



وبعد 4 أيام على انتخابات منتصف الولاية التي خيبت آمال الجمهوريين، أعلن فوز السيناتورة الديموقراطية كاثرين كورتيز ماستو في ولاية نيفادا على آدم لاكسالت المرشح المدعوم من الرئيس السابق دونالد ترامب، وفقا لقنوات تلفزيونية أميركية.



وبإعادة انتخابها، يرتفع عدد الديموقراطيين المنتخبين في مجلس الشيوخ إلى 50 من أصل 100، ما يسمح لحزب بايدن بالسيطرة على هذا المجلس، باعتبار أن الصوت المرجح يعود إلى نائبة الرئيس كامالا هاريس. كما لا يزال بإمكان الديموقراطيين الفوز بمقعد في ولاية جورجيا، حيث ستنظم جولة إعادة في 6 ديسمبر.



وكان بايدن أكثر الفرحين بهذا النجاح بعد تمكن حزبه من وقف «المد الأحمر» الذي وعد به سلفه دونالد ترامب، واستغل هذا النجاح لتعزيز موقفه خلال جولته الآسيوية، حيث قال إنه وضعه في موقف أقوى لإجراء محادثات حاسمة مع نظيره الصيني شي جين بينغ.



وصرح بايدن في بنوم بنه على هامش اجتماعه بزعماء رابطة دول شرق آسيا «آسيان»: «أشعر بأنني بحالة جيدة وأتطلع إلى العامين المقبلين».



لكن كل الأنظار تتجه إلى العام 2024، مع ترقب إعلان ترامب ترشحه المحتمل للانتخابات الرئاسية غدا. وأعلنت 3 شبكات تلفزيونية في وقت سابق أيضا إعادة انتخاب السيناتور الديموقراطي مارك كيلي عن ولاية أريزونا.



في خطاب النصر، دعا كيلي خصمه بلايك ماسترز دعم الرئيس الجمهوري السابق، إلى طي الصفحة. وقال: «رأينا ما يحدث عندما يرفض القادة قبول الحقيقة ويركزون على نظريات تآمرية من الماضي بدلا من حل التحديات التي نواجهها اليوم».