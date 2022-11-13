بدأت في منتجع البحر الميت 55 كلم غرب العاصمة عمان فعاليات المؤتمر العالمي لصناعة الألعاب الإلكترونية التي يستضيفها صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية ضمن قمة صناعة الألعاب الإلكترونية الحادية عشرة.

وحسب بيان للمنظمين يشارك في المؤتمر الذي يستمر يومين 700 من المهتمين بصناعة الألعاب الإلكترونية من مطورين وعاملين وشركات عالمية، بالشراكة مع شركة ستيل ميديا البريطانية.

ويستقطب المؤتمر هذا العام 100 متحدث من رواد صناعة الألعاب الإلكترونية، ويتبادل المشاركون من جميع أنحاء العالم المعارف والأفكار والدراسات في مجالات تقنيات الهاتف المحمول بنظامي (اندرويد) و(آي أو إس)، وأجهزة الكمبيوتر وحزم تطوير البرمجيات و"البلوك تشين" و "ميتافيرس" و"إكس آر" من خلال مسارات متعددة.

وقال الشريك التقني لمختبر الألعاب الأردني نور خريس في افتتاح المؤتمر، إن صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية يدعم قطاع صناعة الألعاب الإلكترونية منذ عام 2011، وقدم في هذه الفترة الدعم من مرحلة التأسيس في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية من خلال مسابقة تحدي التطبيقات الإلكترونية، إضافة إلى التدريب والتطوير والدعم اللوجستي وكذلك توفير الدعم المالي للأفراد والشركات عن طريق نافذة الدعم لمطوري الألعاب الإلكترونية وإتاحة الفرصة للتشبيك مع أهم المطورين والخبراء في هذا المجال عبر قمة صناعة الألعاب الإلكترونية.

واستعرض خريس أبرز إنجازات مختبر الألعاب بانتساب أكثر من 10 آلاف عضو من مختلف الأعمار، وإنشاء 7 مختبرات مجهزة بأحدث التقنيات في مختلف المحافظات، إضافة إلى المختبر المتنقل.

وتضمنت فعاليات المؤتمر الإعلان عن أسماء الحاصلين على الدعم من النافذة التمويلية لدعم مطوري الألعاب الإلكترونية في دورتها الثانية لتطوير 4 ألعاب إلكترونية هي: (Wood Reaper)، (Mars Adventures)، كِندا كيدز، (Manzel).

ويبحث المؤتمر الذي يعد فرصة كبيرة للمشاركين للاطلاع على كل ما هو جديد في صناعة الألعاب الإلكترونية لتعزيز قدراتهم في مجالات الاستثمار والترويج للمنتج، واستخدام التقنيات المنوعة.

وعلى هامش أعمال المؤتمر، سيعلن عن الفائزين بمسابقة تحدي التطبيقات الإلكترونية للعام الثاني عشر على التوالي، والتي تستهدف طلبة المدارس من مختلف محافظات المملكة.

يشار إلى أن مختبر الألعاب الأردني الذي تأسس بمبادرة ملكية سامية، يعقد قمة صناعة الألعاب الإلكترونية سنويا منذ عام 2011.