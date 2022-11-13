كشفت تقارير صحفية في بريطانيا أن الملك تشارلز الثالث يعتزم صرف علاوة من ماله الخاص لموظفيه ذوي الدخل المنخفض.

وكتبت صحيفة "صن" البريطانية أن الهدف من العلاوة التي سيتم صرفها لمرة واحدة هو التخفيف من تداعيات ارتفاع تكاليف الحياة، ومن المنتظر أن يحصل الموظفون الذين يصل راتبهم السنوي إلى 30 ألف جنيه استرليني على علاوة بقيمة 600 جنيه، فيما سيحصل الموظفون الذين يصل راتبهم السنوي إلى 40 ألف جنيه على علاوة بقيمة 400 جنيه، وسيحصل الموظفون الذين يصل راتبهم السنوي إلى 45 ألف جنيه على علاوة بقيمة 350 جنيه.

وقالت الصحيفة إن إجمالي قيمة العلاوات يبلغ عشرات آلاف الجنيه الاسترليني.

من جانبها، قالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إنه لن يتم استخدام أموال الضرائب في هذه العلاوة بل سيتم صرفها من الدخل الخاص للملك.

ويحصل الملك على إيرادات سنوية كبيرة من أراضي دوقية لانكستر وممتلكاتها العقارية، ووصلت هذه الإيرادات في السنة المالية 2022/2021 (التي انتهت في آذار/مارس 2022) إلى 24 مليون جنيه.

يذكر أن عدد الوظائف ذات الدوام الكامل لدى القصر الملكي في بريطانيا وصل إلى 491 وظيفة في السنة المالية 21/2020، برواتب وأجور بلغت 7ر23 مليون جنيه استرليني تُصْرَف مما يعرف بـ المنحة السيادية، وهي أموال ضرائب لتسوية تكاليف معيشة الأسرة المالكة والحفاظ على الأراضي الملكية.

من جانبه، صرح مصدر في القصر الملكي لصحيفة "صن" بقوله إن العلاوة تعكس واقع الموقف الاقتصادي الذي تواجهه البلاد " فالملك مدرك تماما لارتفاع تكاليف الطاقة على الناس وهو مهتم بالرفاهية الاقتصادية لموظفي القصر المخلصين ويفعل ما باستطاعته".

تجدر الإشارة إلى أن تكاليف الطاقة في بريطانيا آخذة في الارتفاع منذ شهور بشكل كبير، وقد وصل معدل التضخم مؤخرا إلى أكثر من 10%.