كشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في السعودية عن الأفلام التي سيتم عرضها ضمن برنامج "اختيارات عالمية"، الذي يضم مختارات من أفضل الأفلام التي عرضتها المهرجانات السينمائية الدولية، ونالت إعجاب الجمهور بالإضافة إلى أفلام تم اختيارها من قِبل فريق المهرجان.

ووفق وكالة الأنباء السعودية ( واس) سيتم تقديم الأفلام خلال فعاليات الدورة الثانية من المهرجان الذي سيقام بجدة في الفترة من الأول/ إلى 10 كانون الأول/ ديسمبر المقبل .

وأكد مدير البرنامج الدولي في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي كليم أفتاب أن اختيار باقة استثنائية من أفضل الأفلام العالمية لعرضها في الدورة الثانية للمهرجان سيعزز من مشهد السينما، ويسلط الضوء على تأثير صانعي الأفلام من الجنسيات الأفريقية والآسيوية في بلدانهم، وعبر أوروبا وأمريكا الشمالية أيضاً، ويدعم المواهب الجديدة، ويعزز الاعتراف بالسينما العالمية.

وقال مدير البرنامج العربي والأفلام الكلاسيكية في المهرجان أنطوان خليفة إن المخرجين العرب سيعرضون مجموعة مميزة من القصص الأصلية التي استطاعت تحقيق نجاحات كبيرة في المهرجانات والمحافل السينمائية حول العالم.

ويضم برنامج "اختيارات عالمية" 19 فيلماً من أفضل الأفلام العالمية المختارة وهي فيلم "العمّة،" و "نهاية الأسبوع في غزة،" و الفيلم الوثائقي "سلام،" و فيلم "علم،" و"غودار- وحدها السينما،" و "سان أومير،" و "دنيا، وأميرة حلب،" و "تحت الشجرة،" وفيلم "أزرق القفطان،" و "أشكال،" و الخيال العلمي "الجاذبية،" و "نوم الصبي،" و "المعيش،" و "إيقاع،" و" الارتقاء،" و "بحيرة الصقر،" و "الابن،" و "سباكة ذهب،" وأخيراً الفيلم الوثائقي " الشبيه".