من داخل قلعة صحار التاريخية في سلطنة عمان انطلقت الدورة الأولى لمهرجان الباطنة السينمائي الدولي بمشاركة 38 فيلما قصيرا بين روائي ووثائقي من 14 دولة.

تشارك في المهرجان أفلام من السعودية والبحرين والإمارات والأردن وسوريا ومصر والعراق والجزائر والمغرب وتونس وإيران وبنجلادش وموريتانيا وسلطنة عمان.

وتتوزع الأفلام على ثلاثة أقسام هي الأفلام الروائية القصيرة وعددها 20 فيلما، والأفلام الوثائقية القصيرة وعددها 11 فيلما، والأفلام الوثائقية العمانية التي تدور حول (علاقة الإنسان العماني بالبحر) وعددها سبعة أفلام.

تتشكل لجنة تحكيم الأفلام الروائية القصيرة برئاسة الممثلة فخرية خميس وعضوية الفنان الإماراتي حسين أميري والممثلة المغربية جيهان كمال.

وعرض المهرجان في الافتتاح الفيلم الوثائقي (المنجور) للمخرج محمد العجمي والذي يستمد عنوانه من آلة خشبية كانت تستخدم قديما لسحب المياه من باطن الأرض قبل ظهور المضخات.

وكُرم في الحفل عدد من الفنانين والمخرجين السينمائيين العمانيين منهم صالح زعل وإبراهيم الزدجالي وإبراهيم البلوشي ومريم المعمرية وأحمد العويني ونعيمة البلوشية.

ويشمل برنامج المهرجان الممتد حتى 15 نوفمبر تشرين الثاني جلسة نقاش بعنوان (خارطة طريق المستقبل لصناعة السينما العربية والوصول بها إلى العالمية) وجلسة أخرى بعنوان (تحديات الأفلام والإنتاج السينمائي) إضافة إلى ورشة تدريب في الإخراج يقدمها جان البلوشي من البحرين.

يأتي المهرجان الذي تنظمه الجمعية العمانية للسينما والمسرح ضمن سلسلة مهرجانات استحدثتها الجمعية لنشر الثقافة السينمائية في مختلف محافظات سلطنة عمان والترويج لها سينمائيا وسياحيا.