تحتفي منظمة الأمم المتحدة بالأسبوع العالمي للتوعية بمضادات الميكروبات لعام 2022 خلال الفترة من 18 إلى 24 نوفمبر من كل عام تحت شعار "الوقاية معا من مقاومة مضادات الميكروبات.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، يهدف الأسبوع العالمي للتوعية حول المضادات الحيوية إلى زيادة الوعي بمقاومة المضادات الحيوية في العالم والتشجيع على اتباع أفضل الممارسات فيما بين صفوف عامة الجمهور والعاملين الصحيين وراسمي السياسات تجنباً لظهور المزيد من حالات مقاومة المضادات الحيوية تلك وانتشارها.

وأكدت الأمم المتحدة أن جمعية الصحة العالمية في دورتها الثامنة والستين في مايو 2015 أقرت خطة عمل عالمية لعلاج المشكلة الآخذة في التعاظم لمقاومة المضادات الحيوية وغيرها من الأدوية المضادة للميكروبات، ومن الأهداف الرئيسية لتلك الخطة رفع مستوى الوعي والفهم بشأن مقاومة مضادات الميكروبات من خلال التواصل والتثقيف والتدريب على نحو فعال.

وأشارت الأمم المتحدة إلى أن مقاومة مضادات الميكروبات تشكل تهديدا للإنسان والحيوان والنباتات والبيئة، لهذا السبب يدعو موضوع هذا العام إلى التعاون عبر القطاعات للحفاظ على فعالية هذه الأدوية الحيوية، تعد مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات مسعى عالميا.

وقالت الأمم المتحدة إنه من أجل الحد من ذلك بشكل فعال، يجب على جميع القطاعات توحيد الجهود وتشجيع الاستخدام الحكيم لمضادات الميكروبات، وكذلك التدابير الوقائية، مؤكدة أهمية تعزيز الوقاية من العدوى ومكافحتها في مرافق الرعاية الصحية والمزارع ومباني الصناعات الغذائية، وضمان الوصول إلى اللقاحات والمياه النظيفة والصرف الصحي والنظافة، وتنفيذ أفضل الممارسات في إنتاج الأغذية والزراعة، وضمان الإدارة السليمة للنفايات ومياه الصرف من القطاعات الرئيسية، من أجل تقليل الحاجة إلى مضادات الميكروبات وتقليل ظهور وانتقال مقاومتها.