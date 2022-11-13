حظيت أغنية المطرب وائل جسار "لو تخاصمني" التي طرحها على قناته الرسمية على "يوتيوب" أوائل الشهر الجاري بمشاهدة وتفاعل من المتابعين، حيث حققت نسبة مشاهدة بلغت مليونا و 276 ألفا و159 مشاهدة بعد 10 أيام من طرحها.

وواصل جسار الترويج لأغنيته، عبر حساباته بموقع التواصل الاجتماعي، حيث غير غلاف صفحته بموقع "فيسبوك" ووضع بوستر الأغنية، وأعاد نشر تعليقات الجمهور على الأغنية، معربا عن سعادته بالنجاح والانتشار الذي تحققه الأغنية ، وكتب :"شكرا لكم ولدعمكم.. بحبكم كتير".

وأصدر وائل جسار، أحدث أغنياته ""لوتخاصمني" ، يوم /الخميس/ قبل الماضي على موقع "يوتيوب" وهي من كلمات لؤي الجوهري ، وألحان أحمد زعيم ، وتوزيع محمود يحيي.

وكان جسار أطلق أغنية " أنا مش مصدق" في شهر يوليو الماضي وهي كلمات منصور الشادى، وألحان وليد سعد، وتوزيع مكس وماستر أحمد إبراهيم.