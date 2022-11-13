أفاد مسؤول بمطار شارل ديجول بوفاة اللاجئ الإيراني الذي تم استلهام قصة فيلم المحطة أو "ذا تيرمينال" وقام فيه بدور البطولة توم هانكس ، من قصته الواقعية ، حيث أقام الرجل الإيرانى بالمطار فى باريس لمدة 18 عاما بعد فقدان إثبات حصوله على وضع لاجئ.

وتوفي مهران كريمي ناصري لأسباب طبيعية في محطة الركاب "2 إف" بالمطار، حسبما أكد متحدث باسم المطار لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وعاد ناصري، الذي لقب نفسه بالسير ألفريد في فترة ما، إلى المطار في منتصف أيلول/ سبتمبر بعد سنوات من الإقامة أولا في دار رعاية ثم فى فندق.

وفقد الرجل الإيراني الوثائق التي تثبت وضعه كلاجئ خلال توقف بالمطار فى باريس في .1988 وكان ذلك يعني أنه لا يمكنه السفر ولا مغادرة المطار، مما أدى إلى تأسيسه حياة في محطة الركاب رقم .1

وأمضى مهران سنوات فى تقديم التماسات من أجل حصوله على الحق في أن يتم قبوله في دولة أخرى قبل أن يحصل على تأشيرة فرنسا في نهاية المطاف في .1999 ورغم ذلك استمر بعد ذلك في العيش في المساحة التي أسسها لنفسه أسفل السلم المتحرك بالمطار.

وغادر المطار في نهاية المطاف في 2006 ليتوجه إلى المستشفى ثم انتقل إلى منزل. وحول المخرج ستيفن سبيلبيرج قصته إلى فيلم في 2004، مما در على ناصري أموالا تكفي لانتقاله للإقامة فى فندق.