أعلنت وزارة التجارة والصناعة القطرية تسجيل 1100 منتج محلي جديد، وتشغيل 17 مصنعا جديدا خلال الربع الثالث من العام الجاري .

وكشفت الوزارة، في تغريدة على "تويتر" اليوم أوردتها وكالة الأنباء القطرية ( قنا) ، عن مؤشرات قطاع الصناعة للربع الثالث من العام 2022، مشيرة إلى أن قيمة الصادرات ذات المنشأ المحلي في الربع الثالث بلغت 136 مليار ريال، فيما بلغ معدل التزام المصانع بالمتطلبات الصناعية 72%.

وأشارت إلى أن مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من العام الجاري، سجلت مستوى بلغ 24 مليار ريال، فيما سجل عدد العاملين في المصانع زيادة بواقع 840 عاملا، وبلغ معدل الوقت المستغرق لخدمات التنمية الصناعية 5ر1 يوم.

وأوضحت أن الرقم القياسي للإنتاج الصناعي - الصناعات التحويلية، سجل مستوى 4ر110 نقطة في آب/ أغسطس الماضي.