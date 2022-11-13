اردوغان: ارتفاع عدد القتلى إلى 6 والمصابين إلى 53.. منفذي التفجير سينالون العقاب

أفادت وسائل اعلام تركية بوقوع انفجار في منطقة تقسيم في اسطنبول أسفر عن سقوط عدد من الجرحى.

وتحدثت وسائل الإعلام عن عملية انتحارية، واخلت الشرطة الميدان تحسباً لانفجار آخر .

وفي وقت لاحق أكد والي اسطنبول علي يرلي كايا أن أربعة أشخاص على الاقل لقوا مصرعهم فيما أصيب 38 اخرين في الانفجار .

من جهته أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ارتفاع عدد القتلى إلى 6 والمصابين إلى 53 جريحاً.

وقال سنكشف عن منفذي التفجير سينالون العقاب، مؤكداً أن الارهاب لن يصل إلى هدفه.

من جانبها أدانت المملكة العربية السعودية الحادث وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن إدانة المملكة بأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي استهدف منطقة تقسيم وسط إسطنبول وأدى إلى وفاة وجرح عددٍ من المدنيين.