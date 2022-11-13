ضبطت السلطات البلجيكية في ميناء انتويرب 9ر7 طن كوكايين بقيمة تزيد عن 200 مليون يورو داخل حاوية موز قادمة من الإكوادور.

وأعلنت الشرطة الهولندية القبض على أربعة أشخاص مشتبه بهم بالقرب من مدينة امستردام وذلك بناء على تحقيقات أجراها محققون بلجيكيون وهولنديون.

وقامت قوات خاصة في الشرطة بالقبض على الهولنديين الأربعة في الأسبوع الماضي وايداعهم الحبس الاحتياطي وذلك بعد أن تم إحضار الحاوية المعنية إلى مستودع في مدينة ايمرلود الهولندية.

وتم في الأسبوع الماضي أيضا القبض على رجل في مدينة ايندهوفن الهولندية أثناء محاولته جلب 600 كيلو كوكايين من ميناء انتويرب إلى هولندا.

تجدر الإشارة إلى أن الشرطة البلجيكية والشرطة الهولندية أدمجتا منذ الصيف الماضي قواتهما في قوة عمل خاصة لمكافحة تهريب المخدرات إلى هولندا عبر ميناء انتويرب، وتتعاون الشرطتان في هذا الإطار أيضا مع سلطات الجمارك والسلطات المالية.