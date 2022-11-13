تبدأ المخرجة شيرين عادل عمليات المونتاج والمكساج للحلقات الأخيرة لمسلسلها الجديد "بيت فرح"، الأسبوع الحالي لتسليمها للقنوات الفضائية التي تقوم بعرضه حاليًا.

وتدور أحداث المسلسل من خلال 20 حلقة، في إطار اجتماعي كوميدي، حول رجل يعيش في شقة داخل عمارة سكنية، ويعاني من الوحدة والعزلة بعد وفاة زوجته، ويدخل في مشكلات نفسية كبيرة. ويحدث العديد من المواقف مع جيرانه بالعمارة التي تغير شكل حياته تماما؛ حيث يكون لهذا الشخص حكاية مع كل جار في العمارة.

المسلسل بطولة فتحي عبدالوهاب، وداليا مصطفى، وإيناس كامل، ومحمد علي رزق، وعابد عناني وليلى حسين، ومروة عيد، وفدوى عابد وعدد آخر من الفنانين، تأليف هبة رجب، وإخراج شيرين عادل.

وكانت آخر أعمال المخرجة شيرين عادل مسلسل "رانيا وسكينة" الكوميدي، الذي عرض في سباق دراما رمضان الماضي.