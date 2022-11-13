في الذكرى السابعة والستين لتأسيس الجيش الألماني "بوندسفير" تم الاحتفال باستقبال حوالي 400 جندي مستجد بشكل رسمي في وزارة الدفاع الألمانية

وقالت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبرشت خلال هذه الفعالية التى أقيمت في برلين للمجندين إنهم قدموا تعهداتهم للشعب في وقت "تميز بحالة عدم اليقين التي يعتقد أنه تم التغلب عليها، والتي تميزت أيضا بمخاوف بشأن حريق يشتعل في أوروبا".

وأضافت أن الحرب أصبحت مرة أخرى في أوروبا تهديدا وثيق الصلة، وربما أكبر تهديد للحرية والديمقراطية.

وشكرت لامبرشت الجنود وتحدثت عن "وجهة نظر جديدة" للبوندسفير ودعم السكان له، مبينة أن الشكوك الكبيرة التي واجهتها قوات الجيش لفترة طويلة هي الآن من مخلفات من الماضي.

وقالت لامبرشت للجنود: "أنتم في محل تقدير، ولكم دور مرموق، وتتمتعون بالثقة".

وأوضحت لامبرشت أن علامة واضحة على هذه الثقة تتمثل في صندوق خاص بمبلغ 100 مليار يورو، تم إقرارها بعد هجوم روسيا على أوكرانيا من أجل إزالة الثغرات في معدات الجيش الألماني.

وأضافت لامبرشت: "نحن بحاجة أكثر من أي وقت مضى لجيش ألماني جاهز لأداء المهام، وأنتم من يجعل ذلك ممكنا!"

كما شارك في المناسبة الاحتفالية المفوضة البرلمانية للقوات المسلحة، إيفا هوجل (الحزب الاشتراكي الديمقراطي)، والمفتش العام وأعلى جندي رتبة في الجيش الألماني، إيبرهارد زورن، وأقارب الجنود.