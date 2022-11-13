انهار مبنيان في شارع مزدحم بوسط مدينة ليل بشمالى فرنسا وأصيب شخص وفقد آخر.

وذكرت دائرة الإطفاء أن عملية الإنقاذ شملت وحدات متخصصة و 40 مركبة طوارئ. وتم انتشال شخص تعرض لإصابة طفيفة من أسفل الأنقاض بعد ساعات من البحث.

وذكرت صحيفة "لا فوا دو نورد" أن رجلا آخر ما زال في عداد المفقودين.

وحدث الانهيار في شارع يتردد عليه كثير من السياح الذين يتسوقون طوال اليوم، خصوصا في عطلة نهاية الأسبوع.

وأضافت الصحيفة أنه كانت هناك أعمال تجديد تجري في أحد المبنيين المتجاورين اللذين لا يبعدان كثيرا عن الميدان الرئيسي التاريخي. وبعد الانهيار جرى تطويق المنطقة على نطاق واسع، كما تم إخلاء فندق مجاور.

وفتح القضاء تحقيقا في الحادث. وشكر وزير الداخلية جيرار دارمانان دائرة الإطفاء على جهودها، والطالب الذي نبه السلطات ليلا على ما قام به من تصرف ينم عن حدة الذهن وسرعة البديهة .

وشهد مصور من الصحيفة الانهيار بينما كان في طريقه إلى مكتب التحرير. وسقطت أول صخور من واجهة مبنى ثم انهار المبنيين.