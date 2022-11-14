إذا نظرت إلى العملات في جميع أنحاء العالم، سترى كل أنواع الأشخاص من الثوار إلى الشعراء. ولكن كيف ينقسم هذا المزيج من الشخصيات البارزة من الناحية الكمية؟

ظهور رموز السلطة على العملات الدولية

- حللت شركة "نت كريدت" "NetCredit" جميع الأوراق النقدية والعملات المعدنية المتداولة في كل بلد في جميع أنحاء العالم في عام 2022 لمعرفة أنواع الأشخاص الأكثر ظهوراً على العملات.

- ووجد التحليل أن العديد من الأشخاص يظهرون على الأوراق النقدية والعملات المعدنية في جميع أنحاء العالم، من الملوك إلى الرياضيين.

- في الواقع، تم تحديد 51 مهنة وأدواراً رئيسية مختلفة، والتي صُنفت في ثماني فئات شاملة، وهي: القيادة، الحكومة، المجتمع، الرياضة، العسكرية والجاسوسية، الدين، الفنون، والإنسانيات.

- ويوضح التحليل أن أكثر من 50% من الأشخاص الذين يظهرون على العملات النقدية إما ملوك أو رؤساء حكومات، وكثير منهم لم يعد في السلطة.

- على سبيل المثال، كانت دولة بليز مستعمرة بريطانية سابقاً، وهي لا تزال تعرض الراحلة إليزابيث الثانية على جميع عملتها، على الرغم من حصول البلاد على استقلالها عن المملكة المتحدة في عام 1981.

- إن كل شخص يظهر على العملة الأمريكية هو أيضاً شخصية تاريخية، وقد حُظِرَ وضع مشاهير أحياء على العملات الأمريكية منذ عام 1866.

- وطُبق الحظر بعد أن قام سبنسر كلارك، الذي كان المشرف على المكتب الوطني الأمريكي للعملة في ذلك الوقت، بطباعة وجهه على الورقة النقدية من فئة 5 سنتات بدلاً من المستكشف ويليام كلارك.

الشخصية الأكثر ظهوراً على العملات في العالم

- ظهرت إليزابيث الثانية في أكثر من 100 عملة مختلفة حول العالم، وهي الشخصية الأكثر ظهوراً في الأوراق النقدية والعملات المعدنية.

- وهذا أمر منطقي بالنظر إلى الامتداد التاريخي الواسع النطاق للمملكة المتحدة. في ذروة حكمها في أوائل القرن العشرين، حكمت الإمبراطورية البريطانية ما يقرب من ربع العالم.

- ربما ليس غريباً أن 6 من بين أكثر 10 أشخاص ظهوراً على العملات هم ملوك، والبقية رؤساء حكومات.

النساء على العملات

- في حين أن إليزابيث الثانية هي الشخصية الأكثر ظهوراً على العملات النقدية حول العالم، فمن الجدير بالذكر أن قلة من النساء الأخريات حصلن على نفس التكريم.

- قامت دراسة بتحليل 1006 أوراق نقدية دولية حالية ووجدت أن 15 % فقط منها تظهر شخصيات نسائية عليها.

- ومع ذلك، تحاول بعض الدول جاهدة الاحتفاء بالمزيد من النساء عبر وضعهن على عملاتها.

- على سبيل المثال، كانت الولايات المتحدة تخطط لوضع هارييت توبمان على عملتها فئة الـ20 دولارًا لسنوات.

- ورغم أن هناك بعض التأخير، فإن الورقة النقدية في طريقها للصدور بحلول عام 2030.