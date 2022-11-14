أعلنت شركة الكويت للتأمين عن نتائجها المالية لفترة الأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2022، حيث حققت صافي أرباح بلغ 11.7 مليون دينار، مقابل 10.7 ملايين دينار لنفس الفترة من العام الماضي، بنمو 9.2% وبلغت ربحية السهم لهذه الفترة 63.4 فلسا، مقابل 58.0 فلسا للعام الماضي.



وأوضحت الشركة في بيان صحافي ان اجمالي الأقساط التي تم الاكتتاب بها وقبل تسويتها بالأقساط المقبوضة مقدما للسيارات والحياة بلغ 41.7 مليون دينار، مقابل 35.4 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قدرها 6.3 ملايين دينار وبنسبة 18%.



وبلغت الإيرادات التشغيلية للفترة الحالية.29 مليون دينار، مقابل 8.3 ملايين دينار لنفس الفترة من العام الماضي، وارتفعت حقوق المساهمين إلى 123 مليون دينار، مقابل 117 مليون دينار لنفس الفترة العام الماضي، وبلغ الدخل من الاستثمار للفترة الحالية 8.3 ملايين دينار، مقابل 7.5 ملايين دينار لنفس الفترة من العام الماضي.

وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي للشركة سامي شريف إن هذه النتائج تعكس النهج الإستراتيجي الحكيم الذي نتخذه وكذلك مهارة وخبرة الفريق التنفيذي للشركة، وتؤكد على ان إدارة الشركة تسير على الطريق الصحيح لتحقيق الاستدامة في النمو والأداء الإيجابي الذي يقدم قيمة مضافة للمساهمين وخدمات عالية الجودة ومتنوعة للعملاء.



وأضاف شريف اننا نستطيع القول وبكل ثقة إننا وصلنا في شركة الكويت للتأمين إلى مرحلة جديدة ومتميزة بدأت تؤتي ثمارها وتعزز سمعتنا من حيث الجدارة التأمينية والمصداقية، وان الشركة بالإضافة إلى الأرباح والأقساط مازالت تحافظ على التصنيف الائتماني من وكالتي AM Best وMoody عند A- وA3 على التوالي مع نظرة مستقبلية مستقرة ونفخر باستمرارية الحصول على هذه التصنيفات باعتبارنا في مقدمة الشركات المحلية والإقليمية في قطاع خدمات التأمين.



وأوضح أن الشركة مستمرة في التطلع نحو التوسع الجغرافي داخل الكويت وخارجها، وكذلك مستمرة وبقوة في خططها لمواكبة تطور خدمات التأمين تكنولوجيا وقامت الشركة بقفزات نوعية بهذا الخصوص.