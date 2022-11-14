زار رئيس مجلس إدارة شركة المشروعات السياحية م.محمد السقاف، يرافقه فريق عمله في الشركة، مؤخرا موقع مشروع «كونتينر بارك» في منطقة البلاجات على شاطئ الخليج العربي، وذلك لمتابعة وتيرة العمل في المشروع تمهيدا لافتتاحه أمام الجمهور قريبا جدا.



وستشهد منطقة البلاجات قريبا افتتاح «كونتينر بارك» في الكويت، وهو عبارة عن فعالية ترفيهية لعرض مباريات كأس العالم مع العديد من الأنشطة الترفيهية الأخرى مثل الألعاب والعروض الموسيقية لخلق جو عائلي ترفيهي على موقع مميز تديره المشروعات السياحية.



وستستضيف منطقة البلاجات مشجعي كرة القدم لمتابعة البطولة الكروية الأهم على الإطلاق من خلال متابعة المباريات على أربع شاشات ضخمة توزعت في مختلف أركان المكان وتتوسطها شاشة عملاقة بقياس 6×11 متر، هي الأكبر من نوعها في الكويت لبث مجريات مباريات كأس العالم والفعاليات الترفيهية على المسرح، فيما تم تجهيز مناطق مخصصة للمتفرجين والمشجعين للاستمتاع بمجموعة متنوعة من المطاعم والمقاهي في الكويت امتدادا لسياسة تشجيع قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتبعها الشركة.



وستفتح هذه الوجهة الترفيهية الجديدة أبوابها يوميا من الساعة 10 صباحا حتى منتصف الليل ابتداء من 20 نوفمبر الجاري لاستقبال الزوار بموجب تذاكر بأسعار شبه رمزية تسمح للجميع بالدخول ليوم كامل، وحضور كل المباريات والاستمتاع بكل الألعاب والأنشطة الترفيهية، فيما سيسمح للأطفال دون سن الخامسة وللمرافقين من العمالة المنزلية بالدخول مجانا إلى الـ «كونتينر بارك»، حيث أعدت إدارة البارك باقات خاصة.



وفي تصريح له على هامش جولته التفقدية للمشروع، أوضح م.السقاف أن تدشين وافتتاح هذه الوجهة الترفيهية الجديدة سيشكل متنفسا يحفل بالعديد من الأنشطة الترفيهية والألعاب للصغار والكبار إلى جانب مجموعة متنوعة من المطاعم والمقاهي في الكويت.