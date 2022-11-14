أعلنت Ooredoo مؤخرا عن وصول iPhone 14 وإطلاقه في واحدة من كبرى الفعاليات في الكويت، حيث كان الطلب مرتفعا على الجهاز الذي تمت إطلاقه حديثا، وكانت Ooredoo في طليعة تلبية طلبات العملاء مع تقديم عروض حصرية وفريدة بشكل يتناسب مع الطلب الكبير من العملاء لأولوية الحصول على iPhone 14.



وكانت قيود COVID-19 قد أثرت على المنشأة الأساسية لتجميع iPhone 14 Pro وiPhone 14 Pro Max مما أدى إلى انخفاض كبير في قدرة القوى العاملة، وبدوره أدى أيضا إلى انخفاض شحنات iPhone 14 Pro وiPhone 14 Pro Max، وهذا ما يعني أن العملاء سيواجهون أوقات انتظار أطول لتسلم الجهاز المتوقع.



وعليه، قررت Ooredoo الكويت التعامل مع هذا الموقف لتضمن رعاية عملائها دائما وتلبية مطالبهم من خلال العرض الحصري «انت تنتظر - نحن ندفع» الذي يلبي احتياجات عملائهم من خلال تقديم مزايا شامل برو، حيث تقدم هذه الباقة المميزة إنترنت 5G من دون توقف ومكالمات محلية وإنترنت تجوال لمدة 3 أشهر مجانا حتى تسلم الجهاز الذي تم طلبه.



العروض لا تتوقف عند هذا الحد مع Ooredoo، من ضمن عروضها المثيرة والحصرية يمكن لعملاء Ooredoo الكويت طلب iPhone 14 Pro وiPhone 14 Pro Max ابتداء من 46 دينارا شهريا ومزايا تشمل: دقائق محلية غير محدودة، 500 جيجابايت إنترنت 5G، إنترنت تجوال 5 جيجابايت، وتصفح غير محدود على YouTube والوسائل الاجتماعية.



وتحرص Ooredoo على أن تكون احتياجات عملائها دائما على رأس استراتيجياتها وأن التركيز على العملاء هو مفهوم مشترك بين جميع الموظفين داخل الشركة، لتضمن تقديم تجربة لا مثيل لها بشكل يعبر عن شعارهم الجديد «طور عالمك» والذي يختص دائما بتلبية احتياجات ومطالب عملائهم.